Genova, ore 11:36. Un anno dalla morte di Gennaro, Stella, Matteo, Giovanni, Gerardo e Antonio

Ricorre oggi 14 agosto l'anniversario del tremendo crollo del Ponte Morandi di Genova, un crollo probabilmente prevedibile, di una struttura ormai obsoleta. Quel crollo strappò alla vita 43 persone. Fra queste, Napoli e la sua provincia contarono 6 morti: i quattro giovani amici torresi Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, la 23enne di Somma Vesuviana Stella Boccia, il 43enne autotrasportatore di Casalnuovo Gennaro Sarnataro.

Un dolore che non si può lenire, a un anno di distanza. Descritta da più parti come una "tragedia annunciata, non una fatalità", il crollo del Ponte Morandi ha spezzato di colpo i sogni, le ambizioni e i legami di sei giovani vittime. I familiari delle quattro giovani vittime torresi hanno annunciato che non saranno presenti a Genova per le commemorazioni istituzionali che si terranno in giornata.

A bordo di una Golf, le quattro giovani vittime torresi erano dirette a Nizza, dal fratello di uno di loro, per poi partire per Barcellona. Alle 11 del giorno precedente l'ultima telefonata ai familiari, in cui annunciavano loro l'arrivo nel capoluogo ligure. A dare la notizia della tragedia dei giovani fu il sindaco della città torrese Giovanni Palomba, che aveva trascorso l'intera notte in contatto con unità di crisi e prefettura di Genova per avere loro notizie. "Il ponte crollò per negligenza umana, non per uno strano caso", afferma Roberto, il padre di Giovanni Battiloro.

Il consiglio regionale Campano ha disposto le bandiere a mezz'asta per commemorare le 43 vittime. "Oggi le istituzioni devono ribadire la volontà di migliorare il Paese, di offrire infrastrutture più sicure. Quel crollo fa ancora male", ha detto la Presidente del Consiglio Regionale Rosa D'Amelio.