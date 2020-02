Malattia, Genny Di Virgilio: "Dovrò affrontare una dura battaglia"

"Volevo avvisare tutti voi amici, parenti, clienti,per motivi miei personali di salute mi assenterò un po’ dalle mie botteghe a Napoli e dai social. Saro’ a Milano all’ospedale S.Raffaele.....Dove affronterò stavolta una partita molto importante.... quella della mia vita che vincerò con la mia forza e carica positiva che ho sempre avuto.Vi ricordo che nel periodo che segue le botteghe a Napoli saranno sempre aperte per ricevere tutti voi, e farvi continuare a collezionare le mie opere.......anche se non mi vedrete fisicamente sarò sempre lì in bottega con il mio spirito e con il mio buon augurio per tutti voi.Vado a vincere!!! Arrivederci presto! Genny Di Virgilio".

Il noto e apprezzato maestro presepiale di San Gregorio Armeno ha rivelato in un post su Facebook di dover affrontare una sfida importante per la sua vita, dopo essere stato colpito da una non precisata malattia.

Tanti i messaggi di incoraggiamento su Facebook per Di Virgilio.