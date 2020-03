Malattia, buone notizie per Genny Di Virgilio: "Ho vinto"

"Ho vinto". Poche parole, accompagnate da foto sorridenti in ospedale e davanti al Duomo di Milano, per esprimere la gioia dopo tanta ansia per Genny Di Virgilio, l'artista del presepe di San Gregorio Armeno, costretto a recarsi a Milano per un problema di salute.

Tanti i messaggi sui social per sostenere l'artista, che lo scorso 17 febbraio aveva fatto preoccupare tutti con questo post:

"Volevo avvisare tutti voi amici, parenti, clienti,per motivi miei personali di salute mi assenterò un po’ dalle mie botteghe a Napoli e dai social. Saro’ a Milano all’ospedale S.Raffaele.....Dove affronterò stavolta una partita molto importante.... quella della mia vita che vincerò con la mia forza e carica positiva che ho sempre avuto.Vi ricordo che nel periodo che segue le botteghe a Napoli saranno sempre aperte per ricevere tutti voi, e farvi continuare a collezionare le mie opere.......anche se non mi vedrete fisicamente sarò sempre lì in bottega con il mio spirito e con il mio buon augurio per tutti voi.Vado a vincere!!! Arrivederci presto! Genny Di Virgilio".