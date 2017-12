Omicidio Genny Cesarano: quattro ergastoli

Sono quattro le condanne all’ergastolo per l'omicidio di Genny Cesarano, il 17enne ucciso per errore durante una sparatoria avvenuta alla Sanità nella notte tra il 5 e il 6 settembre di due anni fa. A tali condanne si aggiunge anche quella a 16 anni inflitta al pentito Carlo Lo Russo, che ha collaborato con gli inquirenti.

Ergastolo dunque per Luigi Cutarelli, Antonio Buono, Mariano Torre e Ciro Perfetto. Accolte le richieste dalla pm Enrica Parascandolo. Il verdetto è stato emesso con rito abbreviato. I killer del clan Lo Russo esplosero i colpi di arma da fuoco dimostrativi, fatali però per Gennaro, per vendicare l'azione criminosa degli Esposito che si resero protagonisti pochi giorni prima di una stesa contro la casa di un loro affiliato.

RISARCIMENTI

Ai familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile, è stata riconosciuta una provvisionale di 300 mila euro. "Non gioisco, non c'e' spazio per la gioia. Tutti i miei pensieri vanno a mio figlio", ha commentato a caldo Antonio Cesarano, il padre di Genny, che ha atteso fuori dall'aula il verdetto.