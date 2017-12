"Ecco chi sono i killer di Genny Cesarano", il pentito fa i nomi

"Le persone che avete arrestato per l'omicidio di Genny Cesarano sono veramente coinvolte". Così avrebbe detto ai giudici Mariano Torre, tra i quattro imputati nel processo per l'omicidio del 17enne Genny, vittima innocente di camorra, ucciso il 6 settembre del 2015. Non solo: Mariano Torre, stando a quanto riportato da il Mattino, avrebbe aggiunto altri nomi. A questo punto l'inchiesta potrebbe allargarsi e il processo subire una netta e definitiva accelerazione. Torre ha deciso di pentirsi e confidare ai giudici la verità prima della sentenza di domani 6 dicembre. I genitori di Genny attendono giustizia.