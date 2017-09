Omicidio Genny Cesarano, il Comune di Napoli si costituisce parte civile

Nell'ambito dell'udienza per il processo dell'omicidio di Genny Cesarano, che si è tenuta quest'oggi, il Comune di Napoli si è costituito parte civile. A dare la notizia sono l'Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Clemente ed il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani.



"Oggi 27 settembre, inizio delle celebrazioni delle 4 Giornate di Napoli che hanno come titolo "Contro camorra e violenza con gli ideali della resistenza”, siamo presenti nel processo a carico dei responsabili materiali, dei mandanti dell'omicidio di Genny Cesarano per dare sostanza a questo messaggio sempre attuale”, afferma l'assessore Clemente.



Dello stesso avviso Ivo Poggiani, Presidente della III Municipalità, territorio in cui fu ucciso Genny: “Nel giorno in cui iniziano le celebrazioni delle 4 Giornate di Napoli voglio ricordare i tanti episodi di resistenza nel quartiere Sanità, testimoniati dall'impegno dei familiari delle vittime innocenti di criminalità, dalle associazioni e dallo stesso lavoro portato avanti dalla municipalità. La costituzione di parte civile è un atto doveroso per stare al fianco dei cittadini e della famiglia Cesarano, che in questi anni si sono impegnati nel contrasto alle camorre".