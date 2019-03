Genny 'a carogna si è pentito: è collaboratore di giustizia

Genny 'a carogna, al secolo Gennaro De Tommaso, sta collaborando con la giustizia. L'ex capo ultras del Napoli, agli onori della cronaca soprattutto il 3 maggio del 2014 nella tragica serata della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina a Roma, sta raccontando – alla Dda di Napoli – le dinamiche dei clan camorristici della zona di piazza Bellini.

De Tommaso sta scontando una condanna a 18 anni di carcere (in primo grado) per traffico internazionale di droga, ed è in galera da tre. La famiglia ha rifiutato di entrare nel programma di protezione.

Il leader dei Mastiffs dopo gli episodi del prepartita tra Napoli e Fiorentina, e la "trattativa" dagli spalti dell'Olimpico, fu destinatario di un Daspo di 8 anni. Sarebbe poi stato arrestato prima per associazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale, poi per la detenzione di un telefono cellulare in carcere, nel padiglione Avellino del reparto di "alta sorveglianza" nel penitenziario di Poggioreale.