Esce di casa al mattino e non ritorna più: Arzano in apprensione per il 57enne Gennaro

Non si hanno notizie di Gennaro Castaldo, 57enne di Arzano, dallo scorso 3 febbraio. L'uomo è uscito di casa al mattino senza farvi più ritorno. Del caso si è interessata anche la trasmissione Chi l'ha Visto. L'uomo, come riferisce CasertaNews, è stato notato da un dipendente del bar della stazione di Frattamaggiore. Ha acquistato un biglietto per Villa Literno.



L'uomo spesso resta fuori tutto il giorno, e in un primo momento nessuno dei familiari sembrava preoccupato del suo tardivo rientro. Al momento della scomparsa vestiva giubbotto blu, camicia chiara, jeans e scarpe da ginnastica.