Ritrovato a Roma Gennaro Castaldo: era scomparso dal 3 febbraio da Arzano

E' stato ritrovato dai familiari ed è in buone condizioni di salute Gennaro Castaldo, il 57enne scomparso il 3 febbraio da Arzano. L'uomo era uscito di casa per non farvi più ritorno. Notato da personale di servizio nella stazione di Frattamaggiore, aveva acquistato un biglietto per Villa Literno, poi di lui si erano perse le tracce. Per Castaldo c'erano state molte segnalazioni dopo gli appelli lanciati a "Chi l'ha visto?" nell'edizione quotidiana e in quella serale in diretta con Federica Sciarelli. L'uomo si trovava ieri nei pressi della Stazione Termini di Roma e i familiari hanno ringraziato il pubblico del programma.