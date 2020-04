Generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, ecco come aderire

Per alleviare la crisi economica acuita dall'emergenza Coronavirus, la Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 30.3.2020 ha stabilito di:

- Riconoscere ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità o richiedenti asilo o in attesa di protezione internazionale che, alla data di pubblicazione della presente delibera, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria un importo iniziale di € 300,00 per ogni nucleo familiare (per una spesa di max € 100 a settimana) che saranno incrementati di € 20 a settimana per ogni minore da 0 a 12 mesi, da confermare mensilmente in relazione alla condizione economica, considerata la presumibile graduale ripresa delle attività;

- Prevedere che siano esclusi dall'accesso alle prestazioni garantite dal Fondo i cittadini:

▪ a) percettori di sostegni economici di carattere pubblico, ivi compreso il reddito di cittadinanza;

▪ b) che abbiano un contratto di lavoro in essere,

▪ c) abbiano diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali, comunque definiti, in ragione dell'interruzione dell'attività,

▪ d) siano titolari di trattamenti pensionistici;

◦ Dare mandato al Servizio Politiche di Inclusione Sociale di predisporre apposita manifestazione di interesse tesa a invitare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti sul territorio del Comune di Napoli ed interessati a fornire alla popolazione tale tipologia di beni, a sottoscrivere apposita convenzione con questo Ente.

SI INVITANO

Gli esercizi commerciali di generi di prima necessità presenti nel territorio Comune di Napoli, a voler formulare la propria adesione all’inserimento nella lista degli esercizi abilitati alla fornitura di tali beni alle famiglie in difficoltà socioeconomica, residenti nella Città di Napoli, mediante lo strumento del buono spesa. I destinatari sono gli esercizi commerciali, che hanno sede operativa nel territorio

comunale disponibili a stipulare apposita convenzione con il Comune di Napoli.

I soggetti interessati dovranno:

• essere disponibili nell’immediato all’emissione di buoni spesa del valore di € 100 a settimana per un massimo di tre settimane (aumentati di 20 €/settimana per ogni figlio da 0 a 12 mesi) da utilizzare esclusivamente nel loro punto vendita ed in un’unica soluzione;

• fornire contestualmente prodotti alimentari e di igiene per la casa e la persona;

• avere locali idonei a garantire le massime condizioni di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus covid – 19;

• essere disponibile ad effettuare uno sconto (precisando la percentuale nella domanda) sui tutti prodotti acquisti;

• omaggiare ogni nucleo familiare beneficiario di un uovo pasquale di mediagrandezza (150 gr);

• avere la disponibilità di un terminale informatico (sufficiente anche uno smartphone) collegato alla rete internet su cui verificare i dati del rappresentante del nucleo familiare responsabile per il ritiro del buono settimanale (che presenterà il suo codice fiscale e la sua carta di identità);

• emettere fattura elettronica per le prestazioni rese;

• disporre la consegna domiciliare obbligatoriamente per coloro che sonoimpossibilitati a recasi personalmente presso l’esercizio e in subordine per tutti gli altri, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di diffusione del contagio.

I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali e con il pagamento dei

tributi comunali;

- non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura penale, civile e amministrativa;

- essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti e i dipendenti delle strutture;

- osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico - sanitario degli ambienti e dei dipendenti (DUVRI);

- insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

OGGETTO

La presente manifestazione di interesse vuole individuare gli esercizi commerciali che vogliano stipulare convenzioni per l’emissione di buoni per l’acquisto di generi di prima necessità da destinare ai nuclei familiari residenti nel Comune di Napoli che versino incondizione di particolare fragilità socio – economica a seguito dell’epidemia COVID – 19.

Sul sito del Comune di Napoli verrà data indicazione alla cittadinanza degli esercizi commerciali convenzionati, divisi per Municipalità. L’elenco verrà periodicamente aggiornato a seguito delle convenzioni sottoscritte. L’importo reso disponibile potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

• Prodotti Alimentari di base non elaborati

• Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza

• Pulizia e cura della casa

• Prodotti per la cura di bambini e neonati

non è assolutamente spendibile per:

• alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

• arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentarie/o prodotti di prima necessità. Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed

all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e potranno essere consumati fino al 15/05/2020. All’esaurimento della disponibilità economica, l’esercente dovrà presentare al Comune di Napoli tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale allegandola alla fattura elettronica.

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari, nel rispetto delle limitazioni agli spostamenti disposti dalle vigenti disposizioni emergenziali di contenimento del contagio da COVID-19.

MODALITA' DI ADESIONE

L’istanza dovrà essere debitamente compilata dal legale rappresentante/titolare dell’esercizio commerciale, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, compilando, entro sabato 4 aprile, il form presente sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo http://www.comune.napoli.it/insiememaisoli-adesioni. Al fine di inviare le credenziali per il controllo del rilascio dei buoni spesa, si richiede compilare il file excel allegato indicando i riferimenti dei responsabili del punto vendita. Saranno inviate alle singole email indicate le istruzioni e una breve descrizione tecnica finalizzate alla modalità di verifica del buono. Dovendo coprire tutto il territorio cittadino è intenzione dell’amministrazione comunale, in rapporto anche alle domande che perverranno dai cittadini, convenzionarsi con maggior numero di esercizi commerciali anche in ragione delle adesioni e della tempestività con cui le stesse perverranno. La pubblicazione della presente manifestazione di interesse non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo a stipulare convenzioni né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.