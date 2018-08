Ritrovato a Scampia, nel parco Hugo Pratt, in via Corto Maltese, il corpo senza vita di Gemma Ambrosio, la 37enne scomparsa da San Tommaso nelle ore precedenti.

A trovare il cadavere, nascosto tra i cespugli, alcuni residenti del quartiere.

Indagini in corso per stabilire le cause del decesso della donna.