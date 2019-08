"Fammi vedere il cellulare": 34enne aggredisce a bastonate l'ex compagna

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ischia hanno arrestato un napoletano di 34 anni per rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo ha incontrato l’ex compagna alla quale ha chiesto di visionare il cellulare; al rifiuto della donna l’ha colpita al volto per poi seguirla fino all’auto dove le ha strappato il telefono, aggredendola con un bastone di legno.

I poliziotti, recatisi nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto il cellulare della vittima e sequestrato il bastone con cui l’aveva minacciata.