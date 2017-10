Vuole controllare le chat della moglie, lei si rifiuta e lui l'aggredisce: arrestato 42enne di Portici

Nonostante fosse già gravato da un divieto di avvicinamento alla moglie (con cui è in fase di separazione), un 42enne di Portici, operatore ecologico, si è presentato a casa della consorte. Sospettando altre relazioni della 46enne, l'uomo ha cercato di sottrarle lo smartphone per controllare le conversazioni private della donna. Al rifiuto di lei, l'uomo ha cominciato ad aggredire la moglie: a quel punto, su richiesta della donna, sono intervenuti i carabinieri: il 42enne è stato bloccato mentre percorreva corso Garibaldi, arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.

La donna ha riportato contusioni guaribili in sette giorni.