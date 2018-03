Gay Pride a Pompei: manifesto di Forza Nuova

Una madonna in lacrime in primo piano con sullo sfondo un'immagine del Gay Pride. È ciò che ritrae il manifesto di Forza Nuova contro il Gay Pride a Pompei. La manifestazione organizzata nella città mariana non è andata giù al gruppo di estrema destra che ha deciso di passare al contrattacco con un manifesto.

«Il prossimo 30 giugno la città mariana sarà teatro di una delle più grandi provocazioni blasfeme organizzate dalle lobby Lgbt, un vero e proprio attacco ai valori cristiani anche nella scelta non casuale dei valori cristiani». Così recita il testo scritto dai neo-fascisti e si temono ulteriori azioni di disturbo e problemi per l'ordine pubblico nel corso del giorno della manifestazione.