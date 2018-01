Gay pride, per il 2018 l'appuntamento è a Pompei

La prossima edizione del Gay Pride campano si terrà a Pompei. L'annuncio, ufficiale, è venuto da associazioni, movimenti e collettivi LGBT regionali al termine di un'assemblea del Coordinamento Campania Rainbow.

Il corteo si terrà sabato 30 giugno. La scelta di Pompei ricade dopo Salerno, Benevento, Caserta, e diversi Pride napoletani. La città vesuviana, simbolica e di interesse internazionale, è la prima non capoluogo ad ospitare in regione la manifestazione.

Questi i temi centrali che animeranno il documento programmatico del Pompei Pride 2018: la difesa della laicità nelle istituzioni, il matrimonio egualitario, la difesa delle istanze della comunità LGBT dopo la legge Cirinnà.

Intanto sabato 3 febbraio, alle ore 16 presso la sede di Arcigay Vesuvio Rainbow di Torre Annunziata, si terrà la prima assemblea pubblica regionale per definire il percorso verso il Pompei Pride.

La Campania quest'anno ospiterà numerose altre iniziative in difesa dei diritti civili e delle istanze della Comunità LGBT: il 17 maggio grande evento regionale ad Avellino per la Giornata mondiale contro l'omofobia, il 25 e 26 maggio incontro a Salerno, il 16 giugno corteo cittadino per il Caserta Pride, infine il 14 luglio Napoli ospiterà il Mediterranean Pride of Naples, la giornata dell'orgoglio LGBT napoletano e mediterraneo.