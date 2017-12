Gay, lesbiche e trans: il comune trova un'abitazione per chi compie scelte dolorose

L'amministrazione comunale ha individuato a Napoli un cespite di proprietà comunale come possibile location per l'accoglienza abitativa di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, in continuità con le azioni finora messe in campo per il sostegno della comunita' LGBTQI.

"Sono ben lieta di poter intravedere l'inizio di un percorso virtuoso che ci consentira' di dare risposte concrete a persone spesso costrette a scelte dolorose, proprio per la mancanza di un sostegno abitativo solidale", ha commentato Simonetta Marino, delegata alle Pari Opportunita' del Comune di Napoli.