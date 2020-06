Gattina intrappolata da una settimana in un pozzo: la storia diventa virale sui social

Una vicenda che potrebbe sembrare insolita ma non lo è. Ad Afragola una gattina è intrappolata da una settimana in un pozzo di una corte di un palazzo privato e, nonostante lo sforzo dei vigili del fuoco, non si riesce ancora a recuperarla. È disperata la signora Giuseppina, "la mia gattina è cresciuta in casa, ho paura per lei, potrebbe morire senza acqua né cibo".

La vicenda è diventata virale sui social e i vigili del fuoco le stanno provando tutte. Stamattina ci sarà l'ennesimo intervento. La notizia è arrivata anche al sindaco Grillo, "i vigili del fuoco stanno facendo un ottimo lavoro - dichiara il primo cittadino di Afragola - ho saputo da pochi minuti la cosa e, insieme al consigliere Arcangelo Ausanio, vigile del fuoco, mi sono subito mobilitato per capire come possiamo essere d'aiuto alla squadra che interverrà in questa situazione. Tutti insieme ci impegneremo per salvare questa gattina".