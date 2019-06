Colonia di gatti avvelenati con esche: sconcerto a Sorrento

Questa mattina, nei giardinetti antistanti il molo di sbarco degli aliscafi a Marina Piccola, a Sorrento, sono stati ritrovati morti 8 gatti che facevano parte di una colonia regolarmente censita ed accudita.

"Ancora una volta - spiega la consigliera comunale di Sorrento Desiree Ioviero - ci troviamo ad affrontare la drammatica estinzione di una colonia felina a causa di esche avvelenate apposte da soggetti privi di scrupoli. Condanniamo questo esecrabile atto, e non ci sarà tregua fino a quando non verranno messe nuovamente in sicurezza tutte le zone interessate dall'accaduto".

"Al momento ancora non sono stati trovati i restanti esemplari che fanno parte della colonia. Resta massimo l'impegno congiunto dell'amministrazione delle forze dell'ordine e della Asl veterinaria, finalizzato a porre in essere tutti i possibili accertamenti ed indagini per l'individuazione e la punizione dei soggetti responsabili di un gesto tanto abietto quanto vile", conclude la consigliera Ioviero.