Gatta scompare da casa, l'appello: "Aiutateci a ritrovarla"

Riceviamo e pubblichiamo un appello su un gatto scomparso da casa.

"Arale è il suo nome, dato da alcuni bambini del parco dove è nata a Castellammare di Stabia. Gattina di due anni, bianca e nera con pelo semi lungo e una macchietta nera sul naso. Viveva con il suo amico umano Albino Scorzoni a Capodimonte, Napoli. L'uomo ex restauratore pensionato con invalidità totale aveva lei come sua amica. Lui e i suoi cari sono in disperata ricerca da due settimane, cioè da quando Arale nella notte del 25 agosto si è allontanata dalla casa. Potrebbe essere in qualche parco, o intrappolata e ferita in qualche posto o stata presa da qualcuno inconsapevole che fosse un gatto di casa. Albino e i suoi cari sono disponibili a spostamenti qualora fosse stata avvistata o trovata. Aiutiamoli".