Piazza Garibaldi, la fine di un cantiere: venerdì l'inaugurazione del parcheggio

Le Ferrovie dello Stato annunciano la cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio da trecento posti "Piazza Garibaldi-Napoli Centrale", che si terrà venerdì 15 dicembre alle 11 all’ingresso del parcheggio, in via Bologna. Tra i partecipanti, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'ad della società Grandi Stazioni, Silvio Gizzi e la presidente Vera Fiorani. Si tratta di un momento molto atteso: i lavori in piazza vanno avanti da oltre dieci anni.