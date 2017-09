Ganasce addio, la decisione di Anm

Ganasce addio. A Napoli, dallo scorso luglio, il temuto sistema di bloccaggio dei veicoli in sosta vietata è stato dismesso, come spiegato da una nota ufficiale diramata da Anm.

In precedenza era Napolipark ad occuparsi della loro gestione, poi la municipalizzata è stata assorbita dalla Anm. Che, in profonde difficoltà economiche, ha messo in stand by il servizio.