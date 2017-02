Raffica di multe e ganasce al corso Vittorio Emanuele, la protesta dei residenti

Continua il giro di vite al corso Vittorio Emanuele (lato piazza Mazzini) contro i "parcheggi selvaggi", con una raffica di multe e ganasce ai veicoli a due e a quattro ruote in divieto di sosta.

Una delegazione di residenti si è rivolta a NapoliToday per tentare di spiegare le proprie ragioni, evidenziando come tali misure non vengano applicate ad esempio nelle vicine piazza Mazzini e via Salvator Rosa, contestando anche la legittimità di talune sanzioni, applicate in stalli in cui non è presente una segnaletica chiara e uniforme.

"Parcheggiare in modo selvaggio è decisamente incivile, ma forse è ancor più incivile una campagna selvaggia fatta solo di “ganasce”, che bloccano le automobili. Perchè non vengono rimosse le vetture se rappresentano un pericolo? I parcheggi sono inesistenti e la politica dovrebbe cercare soluzioni al posto di accanirsi contro i cittadini", spiegano i residenti.