Terrore a Quarto, spari all'esterno di un bar: ferito un 42enne

Spari a Quarto, all'esterno di un bar: un uomo di 42 anni è rimasto colpito ed è stato trasportato nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Pozzuoli.

Per il 42enne, un libero professionista, una ferita al polpaccio per la quale versa in condizioni non preoccupanti secondo i medici.

Secondo le prime ricostruzioni, a fare fuoco sarebbe stata una persona in sella ad uno scooter - guidato da un complice - col volto coperto da casco integrale.

Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Pozzuoli.