Ischia, migliaia di gamberetti morti in spiaggia: "Non mangiateli"

Migliaia di gamberetti sono stati trovati sulla spiaggia di San Montano a Lacco Ameno. A dare l'allarme sull'accaduto la Guardia Costiera. I gamberetti non devono essere mangiati, sono infatti in corso analisi per accertare le cause del fenomeno.

A realizzarle i biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Al momento l'evento resta circoscritto alla spiaggia di San Montano.

Controlli

"In relazione alle notizie riportate dagli organi di stampa nazionali e locali, in merito al ritrovamento di esemplari di gamberetti spiaggiati presso la baia di San Montano, Comune di Lacco Ameno (Ischia), si comunica che, all’esito delle prime verifiche effettuate dalla Guardia Costiera di Ischia, attualmente il fenomeno risulta circoscritto alla zona del ritrovamento. Sono in corso accertamenti, di concerto con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, al fine di definire la cause dello spiaggiamento. Per accertare inoltre la portata del fenomeno, l'attività di monitoraggio è stata estesa, sotto il coordinamento di questa Direzione Marittima, a tutto il litorale della Campania, con particolare riferimento alle zone limitrofe all’isola di Ischia". E' la nota ufficiale Direzione Marittima di Napoli.