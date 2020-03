Galleria Vittoria, partiti i lavori notturni

Sono partiti i lavori nella Galleria Vittoria per la gestione degli impianti di ventilazione ed illuminazione. Previsti 6 giorni di interventi che saranno eseguiti di notte, tra le 23,30 e le 5 del mattino.

I primi interventi nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020, dalle ore 23,30 alle ore 5 del mattino, e tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata in direzione piazza Municipio. E successivamente, sempre sulla stessa carreggiata, nelle notti tra lunedì 9 e martedì 10 marzo e quella successiva tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo.

Successivamente, sarà chiusa l'altra semicarreggiata in direzione piazza della Vittoria, nelle notti comprese tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo e tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, sempre nelle ore 23,30-5 del mattino. E contemporaneamente, nelle stesse date, nella carreggiata opposta, sarà istituito il senso unico di circolazione da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Arcoleo-via Chiatamone.