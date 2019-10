Galleria Vittoria, chiusure notturne per lavori

Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, dalle ore 23,30 alle ore 05,00, è disposto per lavori il divieto di transito veicolare nella Galleria della Vittoria a Napoli nella semicarreggiata direzione Municipio (percorso alternativo verso il Centro: via Chiatamone – via Lucilio - via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton).

Nelle notti tra il 9 e l'11 ottobre, dalle ore 23,30 alle ore 05,00, è previsto inoltre:

- il divieto di transito veicolare nella galleria della Vittoria nella semicarreggiata direzione piazza della Vittoria;

- senso unico di circolazione nella semicarreggiata della galleria della Vittoria direzione Municipio, con senso di marcia da via Acton a via Arcoleo (percorso alternativo verso il Centro: via Chiatamone - via Lucilio - via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton).