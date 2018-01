Galleria Vittoria, chiusura notturna per lavori

Chisura notturna per 276 giorni per la Galleria Vittoria per i lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della porzione di impianto di illuminazione a servizio della galleria. L'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo partirà dalla notte tra il 15 e il 16 gennaio 2018.

Questo il dispositivo pubblicato dal sito del Comune di Napoli:

1. prima fase (n. 138 giorni) – il divieto di transito veicolare, con sbarramento materiale, nella galleria della Vittoria nella semicarreggiata lato destro direzione piazza Vittoria-via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalle ore 23:00 alle ore 5:30, nelle notti comprese tra i giorni di lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì e giovedì/venerdì, fatta eccezione per i giorni festivi e per particolari eventi, come da grafico allegato;

2. seconda fase (successivi n. 138 giorni) – il divieto di transito veicolare, con sbarramento materiale, nella semicarreggiata lato sinistro direzione piazza Vittoria-via Ammiraglio Ferdinando Acton, dalle ore 23:00 alle ore 5:30, nelle notti comprese tra i giorni di lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì e giovedì/venerdì, fatta eccezione per i giorni festivi e per particolari eventi, come da grafico allegato.



In entrambe le fasi, il percorso alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittoria e diretti a via Ammiraglio Ferdinando Acton è il seguente: via Chiatamone–via Lucilio-via Nazario Sauro–via Ammiraglio Ferdinando Acton. I veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton e diretti a piazza Vittoria, usufruiranno, alternativamente, della semicarreggiata in galleria della Vittoria non interessata dai lavori. L’impresa esecutrice dei lavori durante le due fasi di intervento, dovrà provvedere, garantendo la sicurezza, a ripristinare alla ore 5:30 di ciascuna mattina la viabilità della galleria in ambo i sensi di marcia. Inoltre nella seconda fase dovrà provvedere al previsto spostamento e rispristino dei new-jersey all’uscita della galleria lato via Arcoleo e della relativa segnaletica orizzontale, verticale e complementare. Inoltre, l’impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e di preavviso, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell’intervento.