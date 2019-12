Galleria Vittoria chiusa, 20enne multato per 2mila euro: riapertura entro la serata

A Porta San Gennaro è stata rinvenuta e sequestrata l’autovettura che stanotte ha procurato seri danni al pilone centrale dell’impalcatura della Galleria Vittoria. Il conducente, un giovane napoletano, è stato rintracciato presso la propria abitazione ed è stato multato per circa duemila euro ai sensi dell’articolo 213 del codice della strada. Agli uffici tecnici del Comune sarà consegnata copia di tutta la documentazione per l'attivazione dell'azione risarcitoria dei danni procurati.

Riapertura

Traffico in tilt in particolare a piazza Municipio e via Depretis per l'impossibilità di raggiungere il Lungomare dalla Galleria Vittoria. I tecnici sono al lavoro da questa mattina presto per riparare il danno. Secondo le previsioni la riapertura dovrebbe essere prevista entro un paio d'ore. Sul posto (e dalle 3 di questa mattina) sono presenti gli agenti della polizia municipale.

"Siamo sul posto e le operazioni si stanno concludendo. Si va verso la riapertura. L’automobilista che ha generato questo danno, schiantandosi sulle impalcature, fortunatamente illeso, ma che si è dato alla fuga, è stato identificato dalle telecamere. A chi senza sosta ha lavorato e sta lavorando per il comune al fine di portare in poche ore a termine le operazioni, di una situazione per la quale abbiamo dato il massimo affinché durasse il meno possibile, il mio sentito: è così che si fa", è il commento dell'assessore del Comune di Napoli Alessandra Clemente.