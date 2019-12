Galleria Vittoria chiusa: mezzo pesante travolge parte strutturale e provoca ingenti danni

Brutta sorpresa per chi intendeva attraversare questa mattina la Galleria Vittoria. Ne è stata infatti disposta la chiusura di entrambi i lati della Galleria per i danni provocati probabilmente da un mezzo pesante che ha travolto una parte strutturale della Galleria

"Questa mattina, dalle ore 3.00, il comandante della polizia municipale Ciro Esposito, intervenuto prontamente ha dovuto chiudere per sicurezza la Galleria. La causa deve essere imputabile ad un incidente stradale. Stanno verificando con le telecamere di videosorveglianza per capire se si sia trattato di un camion e per risalire al conducente", spiega a NapoliToday il consigliere comunale Nino Simeone.

La nota del Comune

"Da stanotte è chiusa la Galleria Vittoria da e per Via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell'impalcatura presente all'esterno del tunnel. Le cause sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto gia dalle tre del mattino con Protezione civile e Polizia locale, allertata da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio in zona. Si stanno già acquisendo i filmati delle telecamere della zona. Si consigliano percorsi alternativi".