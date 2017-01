Degrado nella Galleria Umberto: "Pista per motorini, rosoni distrutti"

“Ormai la Galleria Umberto è terra di nessuno anche nelle ore diurne e non solo durante la notte, tutti pensano di poter fare quel che vogliono anche di attraversarla, non solo con automobili e moto giocattolo, ma anche con i motorini elettrici e genitori incivili la usano per dare lezioni di guida ai figli danneggiando ulteriormente il pavimento e i rosoni al punto che molti sono stati sostituiti con pedane di legno bruttissime”. A denunciarlo, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere comunale Marco Gaudini.

"Non bisogna continuare a perdere tempo. Il Prefetto deve convocare un incontro tra tutte le parti in causa per trovare una strada che possa evitare il progressivo decadimento della Galleria che rappresenta uno dei monumenti simbolo della città e meriterebbe ben altra attenzione di quella che riceve oggi per un rimpallo di responsabilità tra le Istituzioni e i proprietari degli immobili”.