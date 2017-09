Galleria Principe, completato il restauro e rimosse le impalcature

Il restauro della facciata della Galleria Principe, lato via Pessina, è stato completato e le impalcature rimosse. "Una importante tappa del percorso di riqualificazione, per restituire alla città uno spazio importante dal punto di vista commerciale e turistico", afferma l'Assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente. "Abbiamo rispettato i tempi", spiega Clemente, "siamo molto soddisfatti e ora chiederemo ai condomini di provvedere al restauro delle facciate di loro proprietà".

Entro fine mese il Comune pubblicherà un nuovo bando, dopo quello di due anni fa, per assegnare ai giovani e alle attività associative alcuni locali ancora disponibili all'interno della Galleria Principe.