Riapre la Galleria Laziale, doppio senso nella Galleria Quattro Giornate

Con una ulteriore accelerazione rispetto ai cronoprogrammi, ieri sera è stata riaperta la Galleria Laziale, l'asse viario che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro. Gli operai impegnati a ripristinare la sicurezza della galleria dopo la caduta di calcinacci del 12 novembre scorso hanno lavorato anche di notte per garantire la riapertura. Decisivo l'accordo tra Comune di Napoli e Rete Ferroviaria Italiana per il completamento dei lavori, che dai trenta giorni previsti inizialmente hanno richiesto poi soli dieci giorni. "Siamo andati oltre le più rosee aspettative", ha detto de Magistris a Radio Kiss Kiss. "La chiusura della galleria aveva creato disagi significativi alla mobilità cittadina". La galleria laziale resterà chiusa di notte per consentire la rifinitura dei lavori.

Giungono però notizie scoraggianti da Fuorigrotta: per qualche ora, questa notte, è stata chiusa anche la Galleria Quattro Giornate, quella che consente ai veicoli di andare da Piedigrotta a Fuorigrotta (via Caio Duilio). Già questa mattina la riapertura, con un inedito doppio senso di circolazione.