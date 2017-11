Gallerie Laziale e Quattro Giornate, la viabilità potrebbe cambiare nuovamente

Dopo l'accelerata per la riapertura della Galleria Laziale (chiusa ora di notte per consentire la rifinitura dei lavori di manutenzione) e l'instaurato doppio senso di marcia nella Galleria Quattro Giornate, i problemi della viabilità napoletana, per chi cerca di raggiungere o di lasciare Fuorigrotta, non sembrano essere risolti. Nell'area di Piedigrotta il traffico, in virtù dell'inedito doppio senso di marcia, è congestionato. Secondo il consigliere comunale Nino Simeone l'area è "perennemente intasata in quanto una sola corsia non riesce a far defluire l'enorme numero di vetture che da piazza Sannazaro si dirige verso Fuorigrotta".

Pertanto il consigliere ha chiesto formalmente, attraverso un documento inviato all'assessorato competente presieduto da Mario Calabrese e al dirigente della Polizia Locale Ciro Esposito, una rettifica al piano di viabilità: "Si chiede di ripristinare il senso unico nella Galleria Quattro Giornate fino a sera, attivando eventualmente il doppio senso negli orari in cui viene chiusa la Galleria Laziale".

Di seguito parte del documento presentato dal consigliere Nino Simeone.