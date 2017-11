Galleria Laziale, i lavori dureranno "almeno un'altra settimana"

Per cercare di capire i tempi di realizzazione dei lavori nella Galleria Laziale (in seguito alla caduta di alcuni calcinacci), questa mattina tre consiglieri comunali (Gaudini, Langella, Simeone) si sono recati sul posto. "La situazione è disastrosa: i lavori richiedono ancora otto, forse dieci giorni per il completamento", rivela Nino Simeone. "Ho chiesto al comandante dei vigili urbani Esposito quali siano, al momento, i piani di viabilità alternativi. Mi ha detto che non ha avuto alcuna disposizione. A questo punto posso consigliare ai miei concittadini di usare elicotteri o barche per raggiungere Fuorigrotta", afferma Simeone ironico.

Secondo i consiglieri i lavori potrebbero terminare dunque tra martedì 21 e giovedì 23 novembre. Una soluzione alternativa potrebbe essere l'apertura ai due sensi di marcia nella Galleria Quattro Giornate. "Mi sembra la proposta più immediata", commenta Simeone, che chiosa: "Dovrebbero ancheso che in autostrada o in tangenziale non c'è alcun avviso".