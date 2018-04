Galleria Laziale, lavori ultimati nelle prossime ore

Venerdì 6 aprile termineranno i lavori nella galleria Laziale a Napoli.

I lavori si sono resi necessari a seguito di un distacco di materiale dalla volta della galleria avvenuto l’11 novembre scorso. I sopralluoghi effettuati avevano messo in evidenza che gli ammaloramenti erano diffusi e numerosi lungo tutta la lunghezza della galleria, evidenziando dunque la necessità di un intervento complessivo esteso all'intera volta della galleria.

I dissesti riguardavano, in ogni caso, solo il rivestimento della galleria e non pregiudicavano quindi la stabilità strutturale dell’opera. A causa dell’estesa diffusione degli ammaloramenti, i tecnici hanno progettato un intervento suddiviso in due fasi.

La prima, più breve e ultimata il 24 novembre 2017, nella quale sono state asportate tutte le parti ammalorate dell'intera volta della Galleria.

La seconda, avviata il 30 novembre 2017 ed ultimata il 31 marzo 2018, in cui è stata installata una rete su tutta la superficie della volta ed applicato, a spruzzo, un intonaco speciale per conferire monoliticità alla volta, scongiurando definitivamente che si possano verificare distacchi di materiale.