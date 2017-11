Galleria Laziale, il Comune: "Lavori completati entro 10 giorni"

La Giunta presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris ha approvato in tarda serata la delibera per definire gli interventi di messa in sicurezza della galleria Laziale interessata dalla caduta dalla volta di materiale lapideo.

Ecco i vari interventi previsti dall'Amministrazione:

Lavori Galleria Laziale

I lavori saranno realizzati attraverso la formalizzazione di un accordo con RFI S.p.A. che è interessata alla sicurezza della galleria Laziale in quanto essa è sovrapassata dalla galleria ferroviaria della linea 2 della metropolitana e perchè inoltre RFI è in possesso di grande esperienza nel settore e ha possibilità di intervento immediato attraverso ditte specializzate appositamente selezionate e già contrattualizzate.

Si prevede di realizzare l'intervento di messa in sicurezza entro un massimo di 10 giorni ed in regime di totale interruzione della circolazione stradale mediante spicconatura della intera superficie della volta e progressiva idrodemolizione delle residue particelle instabili, con rilascio finale di apposita dichiarazione di “eliminato pericolo”. Successivamente all'eliminato pericolo e alla riapertura al traffico, l'Amministrazione si riserva di affidare ad RFI anche l'adeguamento e la manutenzione straordinaria della galleria che potrà essere realizzata nei successivi 60 giorni eseguendo le lavorazioni esclusivamente in orario notturno.

Dispositivo di traffico attuale

I percorsi alternativi per raggiungere il centro da Fuorigrotta sono attualmente questi:

1) via Caravaggio – via Manzoni – via Orazio

2) via nuova Cinthia – Tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscite zona centro

3) via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica –discesa Coroglio – via Posillipo

Dispositivo integrativo di traffico

Verrà attivato subito dopo le gare calcistiche dei prossimi giorni, così come da indicazioni tecniche emerse nell‘ultimo comitato dell’ordine e sicurezza pubblica, il doppio senso nella galleria Quattro Giornate con svolta a destra obbligatoria in uscita dalla galleria in zona Piedigrotta. Per l'attivazione di questo dispositivo saranno spostati i new jersey attualmente presenti, delimitata la pista ciclabile e rifatto parte del tappetino di asfalto e la relativa segnaletica.

Tangenziale

Il Sindaco de Magistris ha richiesto al Ministro Del Rio di valutare la possibilità di sospendere il pagamento del pedaggio in corrispondenza dei caselli di Fuorigrotta, Vomero, Arenella e Capodimonte fino alla riapertura della Galleria. La richiesta è stata avanzata anche attraverso il Capo di gabinetto Attilio Auricchio che ieri si è recato presso gli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Eventi straordinari previsti - Partite di calcio

In occasione delle prossime partite di calcio, in programma allo stadio San Paolo alle ore 20.45 di sabato 18 novembre e di martedì 21 novembre, su richiesta del Comune di Napoli, sarà predisposto il prolungamento del servizio metropolitano attraverso servizi straordinari. Pertanto il giorno 18 novembre:

– verranno utilizzati 4 servizi straordinari (treni supplementari), tutti in direzione Piazza Garibaldi/Napoli Gianturco;

– la prima partenza in direzione Piazza Garibaldi sarà prevista alle ore 23.10 da Napoli Campi Flegrei, le successive con partenze ad intervalli di circa 10’.

– I treni supplementari saranno al binario 2.

La stazione di Piazza Leopardi resterà chiusa anticipatamente rispetto al servizio ordinario dalle ore 22.30. RFI curerà la soppressione del servizio viaggiatori ai treni circolanti oltre la predetta fascia oraria.

Sempre su richiesta del Comune di Napoli anche la Cumana sabato 18 novembre e martedì 21 novembre , in concomitanza con la partita Napoli – Milan e quella di Champions League, prevede un prolungamento dell’orario di servizio sulla tratta Montesanto – Mostra per agevolare l’esodo degli spettatori che si recheranno allo stadio San Paolo .

Cumana

Su richiesta del Comune di Napoli alla Regione Campania, per favorire la mobilità EAV, verrà inoltre da subito incrementato il servizio sulla linea Cumana, pertanto:

– sulla tratta Montesanto-Bagnoli verranno effettuate 6 corse supplementari per senso di marcia dalle ore 7:13 alle ore 11:13;

– sempre da giovedì 16 novembre sulla tratta Montesanto-Fuorigrotta si prevede una frequenza, salvo imprevisti, di 10 minuti.