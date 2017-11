Galleria Laziale, riapertura dopo Natale

I lavori di sicurezza nella Galleria Laziale, chiusa dal weekend a causa di cedimenti dalla volta, saranno più lunghi del previsto e potrebbero protrarsi almeno fino a Natale con gravi disagi per il traffico veicolare.

Gli automobilisti per spostarsi da Fuorigrotta a piazza Sannazaro stanno riscontrando numerose difficoltà, rimanendo anche per ore nel traffico. Il tunnel resterà chiuso per almeno 30 giorni, è stato comunicato dal Comune.

Si attende un nuovo piano traffico per tamponare il problema, che potrebbe diventare ancora più gravoso con l'avvicinarsi delle festività natalizie.