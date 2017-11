Galleria Laziale, chiusura notturna esclusi i fine settimana fino a febbraio

Al fine di consentire la realizzazione della programmata seconda fase dei lavori di messa in sicurezza, la Galleria Laziale resterà chiusa al traffico dalle ore 23,30 alle 5 di tutte le notti delle giornate lavorative comprese tra stanotte e il 2 febbraio, con eccezione delle notti del sabato e domenica, delle giornate in cui sono previsti eventi allo stadio San Paolo e delle festività natalizie.

Questo il calendario dei giorni di chiusura: 30 novembre; 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 dicembre; 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 gennaio; 1, 2 febbraio.

I percorsi alternativi per raggiungere il centro da Fuorigrotta sono:

- via Caravaggio – via Manzoni – via Orazio;

- via nuova Cinthia – Tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscite zona centro;

- via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.