Galleria Laziale, ci risiamo: a febbraio e marzo chiusura notturna costante

Chiude ancora la Galleria Laziale, di notte, e per un lungo periodo. Lo rende noto il Comune di Napoli in una nota diffusa alla stampa: "Per il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria sulla volta della Galleria Laziale", si legge, "si è reso necessario prorogare l'ordinanza di chiusura notturna nei seguenti giorni di febbraio e marzo dalle ore 23,30 alle ore 5: i giorni interessati alla chiusura sono: 5/6/7/8/9/12/13/14/16/19/20/ 21/22/23/26/27/28 febbraio; 1/2/5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/ marzo".



Resterà aperta dunque solo nei fine-settimana e in occasione delle gare interne del Napoli. I giorni di apertura notturna: sabato 10 e domenica 11 febbraio. Giovedì 15 febbraio (coppa Uefa, Napoli-Lipsia), sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25, sabato 3 marzo e domenica 4 marzo, sabato 10 e domenica 11 marzo.