Calcinacci nella Galleria laziale: maxi-ingorgo a Fuorigrotta

Qualche calcinaccio e il traffico di Napoli Ovest va in tilt. Già da domenica, è chiusa alla viabilità la Galleria Laziale, quella cioé che collega Fuorigrotta con piazza Sannazzaro, a Mergellina.

Una bruttissima sorpresa con cui hanno dovuto fare i conti le migliaia di automobilisti che percorrono tutti i giorni via Leoparti e via Fuorigrotta. Traffico paralizzato con lunghe code fin dal primo mattin. I cittadini hanno dovuto ripiegare sulla Tangenziale. L'ingorgo non ha riguardato solo i pressi della grotta ma anche le altre strade della zona, come viale Augusto.