Lavori, chiude la galleria Laziale

Per consentire gli interventi di manutenzione impianto pubblica illuminazione nella corsia della Galleria di Posillipo (detta Galleria Laziale) che da piazza Sannazaro porta a via dei Legionari, previsto per domani sabato 23 novembre dalle ore 08:30 alle ore 16:00 e comunque fino a cessate esigenze, è stato istituito un dispositivo di traffico.

In particolare:

A) il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell'impresa esecutrice dei lavori,

B) il divieto di transito per i pedoni sul marciapiede della corsia interessata dai lavori.