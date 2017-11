Crollo calcinacci, la Galleria Laziale chiude: traffico in tilt

La chiusura della Galleria Laziale che congiunge Fuorigrotta con Mergellina, a causa di una caduta di calcinacci, ha spezzato in due la città.

Forti i disagi per la circolazione, deviate anche le linee autobus Anm. Preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nei giorni feriali se non verranno predisposte linee di percorrenza alternative. I lavori per la messa in sicurezza della Galleria Laziale potrebbero essere lunghi, temono i cittadini.