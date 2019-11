Galleria Laziale, chiusa carreggiata e deviate linee bus

Nel centro di Napoli, a causa di un dissesto stradale nella Galleria Laziale, è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Fuorigrotta.

Deviate alcune linee bus: la linea Anm 151, proveniente da via G.Bruno, prosegue per salita Piedigrotta, Galleria 4 Giornate e proprio percorso.

Le linee 607 e 618 provenienti da viale A. Gramsci proseguono per salita Piedigrotta, Galleria 4 Giornate e propri percorsi. La fermata di via delle Legioni n.2174 è soppressa, mentre è stata istituita una fermata provvisoria in via C.Duilio altezza bar Troncone.