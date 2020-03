Farmaco anti-artrite, attacco di Galli ad Ascierto: "Basta provincialismi. Farmaco già utilizzato in Cina"

E' andata in scena a Carta Bianca, il programma tv condotto da Bianca Berlinguer, una brutta pagina per la medicina italiana. Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha polemizzato sull'enfasi che si sta dando al farmaco anti-artrite reumatoide, Tocilizumab, per i malati più gravi di Covid-19, applicato dal team di Napoli del Pascale, che ha anche ricevuto ieri l'ok dell'Aifa per la sperimentazione su 330 pazienti.

“Non facciamoci sempre riconoscere. Queste sperimentazioni sono in atto da diverso tempo in Cina. In Lombardia tra i centri delle zone più colpite sono ormai già qualche centinaio i pazienti trattati in questo modo. Non facciamo quelli che non danno a Cesare quello che è di Cesare e ai cinesi quello che è dei cinesi. Non esageriamo a fare dei provincialismi di varia natura", ha affermato uno stizzito Galli. Pacata la replica del dott. Paolo Ascierto in diretta, che ha prontamente replicato alle accuse: “Ci deve dare atto che al protocollo ha lavorato l’Ospedale Tumori di Napoli”.

Ascierto ha poi chiarito sui social: “Non ci risulta che qualcuno lo stesse facendo in contemporanea e saperlo ci avrebbe peraltro aiutato. Non contano i primati. Quello che abbiamo fatto è comunicarlo a tutti affinché tutti fossero in grado di poterlo utilizzare, in un momento di grande difficoltà per tutti".