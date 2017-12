Via Galileo Ferraris, ripristinato il doppio senso di marcia

Da stamane è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Galileo Ferraris. I lavori di riqualificazione che interessano alcune aree della zona industriale hanno spinto gli amministratori, nei mesi scorsi, a istituire il senso unico, creando non pochi disagi agli automobilisti. "Accolgo con estrema soddisfazione la notizia", commenta il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone.



"Avevamo sollecitato la riapertura dopo un sopralluogo, avevamo capito che era importantissimo velocizzare i lavori. Abbiamo finalmente restituito un importante asse viario alla cittadinanza", conclude Simeone.