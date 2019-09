Ansia a Ercolano: scomparso un giovane

Si chiama Gino ma per tutti è Gaetano e da una settimana non si hanno più sue notizie. Si tratta di un giovane di Ercolano che è scomparso a Ladispoli dove lavorava. La notizia è stata data ieri sera nel corso della puntata di “Chi l'ha visto”. Gaetano lavorava come magazziniere e avrebbe dovuto far ritorno a Ercolano per far visita alla madre.

Purtroppo però non è mai tornato all'ombra del Vesuvio e i suoi familiari sono in preda al panico e hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Lanciato anche un appello online: 3343331239 è il numero da contattare in caso qualcuno avesse sue notizie oppure può rivolgersi alle forze dell'ordine.