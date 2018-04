Agenti violenti, il Capo della Polizia: "Immagini amare, saremo inflessibili"

"Vedendo le immagini di quel video ho provato amarezza e ho pensato a come potessero rovinare il lavoro che migliaia di poliziotti svolgono gettando il cuore oltre l'ostacolo". Franco Gabrielli, capo della Polizia, è tornato a parlare dell'aggressione da parte di due agenti ai danni di Francesco De Fabio, il ragazzo di 20 anni colpevole di non essersi fermato all'alt.

Il prefetto, a Napoli per l'inaugurazione del nuovo Centro informatico di Capodimonte, ha usato parole dure: "Parole e violenza ingiustificate e per questo motivo non saremo teneri con i colpevoli. E' in atto un procedimento disciplinare". Il video dell'aggressione è stato ripreso da un cittadino che lo ha poi diffuso con i social network nelle ore successive. Nelle immagini, si vedono gli agenti prendere a schiaffi il giovane, sputargli addosso e offenderlo ripetutamente. Al momento, i due poliziotti sono sospesi dal servizio attivo.