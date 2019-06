Porta Nolana, un gabbiano entra nel vagone della Circum. Ferito da un passeggero

Nella stazione di Porta Nolana un gabbiano è entrato nel vagone della Circumvesuviana. Lo racconta il Presidente dell'Eav Umberto De Gregorio. "Una persona con problemi mentali lo ha catturato, mantenendolo per le ali in modo poco delicato". Per questo personale della stazione ha allertato la Polizia. "Poi abbiamo saputo che l'uomo è scappato lasciando l'uccello ferito sul marciapiede. Il gabbiano è stato preso in custode dal gestore della stazione, in attesa che l'Asl veterinaria lo prenda per curarlo".

