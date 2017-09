G7 a Napoli, nuovo dispositivo di traffico dall'8 al 10 settembre

È stato instituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade di Napoli in occasione della visita dei presidenti di Parlamento dei paesi del G7 nei giorni 8, 9 e 10 settembre.



AREA STAZIONE NAPOLI CENTRALE

Sospensione, dalle ore 00:01 dei giorni 8 e 9 settembre e fino a cessate esigenze, degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), degli stalli di sosta autorizzati, degli stalli di sosta riservati ai motocicli:

- corso Meridionale (lato stazione, dall’angolo di corso Novara all'altezza del varco Polfer-civico n 7);

- nella zona antistante il marciapiede di corso Meridionale (parcheggi riservati ai motocicli all’altezza del varco Polfer);

Sospensione degli stalli di sosta riservati al parcamento dei taxi in corso Meridionale laterale varco Polfer:

- 8 settembre 2017, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze;

- 9 settembre 2017, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze.

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 00:01 dei giorni 8 e 9 settembre 2017 e fino a cessate esigenze:

- corso Meridionale (lato stazione, dall’angolo di corso Novara all'altezza del varco Polfer-civico n 7);

- nella zona antistante il marciapiede di corso Meridionale (parcheggi riservati ai motocicli all’altezza del varco Polfer).



AREA VIA PARTENOPE-S.LUCIA

Sospensione, dalle ore 00:01 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze del giorno 10 settembre 2017, degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), degli stalli di sosta autorizzati, degli stalli di sosta riservati ai motocicli e del parcamento riservato alla sosta dei taxi nelle seguenti strade:

- via Partenope, dall’incrocio con via Alessandro Dumas Padre fino alla confluenza con via Santa Lucia;

- via Chiatamone, dalla confluenza con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Santa Lucia;

- via Alessandro Dumas Padre;

- via Santa Lucia, dalla confluenza con via Partenope a quella di via Chiatamone.

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 00:01 dell' 8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze del giorno 10 settembre 2017, nelle seguenti strade:

- via Partenope, dall’incrocio con via Alessandro Dumas Padre fino alla confluenza con via Santa Lucia;

- via Chiatamone, dalla confluenza con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Santa Lucia;

- via Alessandro Dumas Padre;

- via Santa Lucia, dalla confluenza con via Partenope a quella di via Chiatamone.



AREA VILLA ROSEBERY

Istituzione in via Ferdinando Russo, dalle ore 20:00 di venerdì 8 settembre e fino a cessate esigenze di sabato 9 settembre 2017, divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta, con la sospensione degli stalli di sosta e di quelli autorizzati.



AREA MUSEO DIOCESANO

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 00:01 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, nelle seguenti strade:

- via Santa Sofia;

- via SS. Apostoli;

- via Donnaregina;

- largo Donnaregina;

- vicoletto Donnaregina;

- vico Donnaregina.

Sospensione, dalle ore 00:01 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), gli stalli di sosta autorizzati, gli stalli di sosta riservati ai motocicli e del parcamento riservato alla sosta dei taxi nelle seguenti strade:

- via Santa Sofia;

- via SS. Apostoli;

- via Donnaregina;

- largo Donnaregina;

- vicoletto Donnaregina;

- vico Donnaregina.

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 00:01 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, nelle seguenti strade:

- via Settembrini (ambo i lati) dalla confluenza con via Duomo alla confluenza con via Loffredi;

- via Duomo, dal civico 61 al civico 103.



AREA CENTRO STORICO

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 18:00 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze del giorno 9 settembre 2017, nelle seguenti strade:

- piazza Miraglia;

- via Tribunali, tratto compreso tra piazza Miraglia e piazza San Gaetano;

- piazza San Gaetano;

- via San Gregorio Armenio;

- via San Biagio dei Librai, dall’angolo con via San Gregorio Armenio a piazza San Domenico Maggiore;

- piazza San Domenico Maggiore;

- via Benedetto Croce;

- piazza del Gesù;

- vico San Domenico Maggiore;

- via Francesco de Sanctis;

- via Raimondo de Sangro di San Severo.

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, dalle ore 18:00 dell’8 settembre 2017 e fino a cessate esigenze del giorno 9 settembre 2017, nelle seguenti strade:

- via Mezzocannone (ambo i lati), dalla confluenza con piazza San Domenico Maggiore al civico 16;

- via Santa Chiara (ambo i lati), dalla confluenza con via Benedetto Croce alla confluenza con via Pallonetto a Santa Chiara.

Istituzione del divieto di sosta e fermata ai veicoli non autorizzati negli stalli riservati ai disabili dalle ore 00:01 del 9 settembre 2017 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno:

- via del Sole, adiacente Cappella Pontano.

Sospensione, dalle ore 07:00 del 9 settembre 2017 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, della sosta riservata al parcamento dei taxi nelle seguenti strade:

- via Mezzocannone, angolo piazza San Domenico Maggiore;

- piazza Gesù Nuovo.