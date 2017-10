Domani al via il G7 ischitano: attesi centinaia di antagonisti

Inizierà domani e si concluderà venerdì il G7, il vertice tra i ministri degli Interni in programma a Ischia. Dopo il saluto pomeridiano del ministro Minniti al Castello Aragonese, i lavori prevedono, nella giornata di venerdì, dibattiti sulla minaccia terroristica e sui foreign fighters. Saranno presenti i ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. In queste ore l'isola è presa d'assedio da istituzioni e cronisti di tutto il mondo. Si parla di circa 2500 ospiti che saranno sull'isola verde per i due giorni del G7. E saranno 1800 i militari a presidio dei luoghi del G7, con 24 unità navali e sommozzatori a interdire la zona "alfa", gli elicotteri e i droni della Polizia a sorvolare il cielo dell'isola e in particolare Punta Molino.

Attesi sull'isola anche duecento - circa - contestatori in partenza da Napoli. Riuniti sotto la sigla 'Partenope ribelle' i manifestanti sfileranno in un corteo da mezzogiorno, con partenza dal porto e arrivo in Piazza degli eroi, circa un chilometro di percorso. Protesteranno "contro le leggi targate Minniti: dal daspo urbano alle direttive sugli sgomberi e contro le occupazioni".